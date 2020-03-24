Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - SİVAS
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Sivas'taki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
24.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:02
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Sivas 'taki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar yapılan duaya eşlik etti.
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Kaynak: AA