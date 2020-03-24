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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Camiden dua sesi yükselmesi Vatandaşların cami önünde dua etmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'da camilerden yatsı ezanı sonrasında bugün de dua edildi.

24.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:35
Camiden dua sesi yükselmesi
Vatandaşların cami önünde dua etmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa 'da camilerden yatsı ezanı sonrasında bugün de dua edildi.
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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Manisa, Güncel

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

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