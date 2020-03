Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Antalya Isparta ve Burdur 'da camilerden yatsı ezanı sonrasında bugün de dua edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla dün başlayan camilerde yatsı ezanı sonrasında dua okunması bugün de sürdü.Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'daki camilerde ezan sonrası hoparlörlerden dua sesleri yükseldi. Okunan dualarda virüs salgınının son bulması temennisinde bulunuldu.Din görevlilerinin yaptığı duada, "Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım." ifadeleri yer aldı.Okunan duaya, cami avlularına giren ve evlerinin balkonuna çıkan bazı vatandaşların da eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: AA