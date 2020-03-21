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Koronavirüs salgınına Hackathon çözümü: Türkiye'de öncü etkinlik

Coronathon Türkiye, Covid-19 salgınının yarattığı sorunlara sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi çözümler üretecek.

21.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 01:14
Koronavirüs salgınına Hackathon çözümü: Türkiye'de öncü etkinlik
Teknoloji ve inovasyonun Türkiye 'de özellikle genç nüfus arasında oldukça güçlü bir zemin kazanmasıyla birlikte, Hackathon yarışmaları giderek daha popüler oluyor. Ama küresel bir tehdit doğuran koronavirüs salgınına yönelik bir çözüm olarak kullanılması bir ilk...

Hackathon ile kast edilen; belli bir ortak fikre sahip kişilerin belirli bir süre zarfında takım çalışması çerçevesinde aynı sosyal ortamda yenilikçi fikirlerini ortaya dökmesi, yani beyin fırtınasının hızlı bir süre içerisinde somut bir çıktıya dönüşmesi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Türkiye, Dünya

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