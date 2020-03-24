Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID 19) salgını iş dünyasını ve ekonomik hayatı da derinden etkiliyor. Hükümetin almış olduğu ekonomik tedbirlere rağmen virüsün etkisinin ne kadar daha süreceğine ilişkin iş dünyasındaki belirsizlik hakimiyetini korumakta. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli , bir yandan çalışanların sağlığını korumak, bir yandan da sanayi de üretimin devamını sağlamak için alınan önlemleri açıkladı.

Koronavirüs salgınına karşı çalışanların korunması amacıyla alınan tedbirleri sıralayan Başkan Küpeli, "Yeni tip koronavirüs salgınına alınan tedbirleri, Sağlık Bakanlığımızın uyarısıyla birlikte ilk olarak çalışanlarımıza yazılı şekilde ilettik. Lavabolara ellerin en doğru şekilde nasıl yıkanacağına ilişkin bilgilendirmeler yaptık. Kurum olarak her sabah işe gelişte çalışanlarımızın vücut ısısını ölçüyoruz. Bölge Müdürlüğümüzde belli aralıklarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Bunun yanı sıra tüm lavabolara, ofis ve iş alanlarına el dezenfektanları konuldu. Çalışanlar ve misafirlerimizle olan sosyal mesafe kuralı ise hassasiyetle yerine getirilmektedir" dedi.

Dönüşümlü çalışma sistemine geçtiklerini aktaran Başkan Küpeli, "Kurumun hizmet süreçlerini aksatmayacak şekilde, personelimizin dönüşümlü çalışma düzenine geçmelerine olanak sağladık. Sağlık açısından yüksek riskli çalışanları ise idari izinli saydık" ifadelerinde bulundu.

Koronavirüs önlemleri artırıldı

Başkan Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığını firmaların Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapmış olduğu uyarılara harfiyen uyması konusunda büyük özen gösterdiğini belirtti. Bölgede çalışan toplam 44 bin kişilik büyük bir aile olduklarını, tüm çalışanların sağlığının kendileri için önemli olduğunu belirten Başkan Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 44 bin çalışanıyla büyük bir ailedir. Bölge müdürlüğü olarak her zaman firmalarımızın yanındayız. Virüsün etkisini en aza indirmek adına tüm tedbirleri almış durumundayız.İşyerlerinde sağlık koşullarına uyumu ve iş güvenliği ile dezenfeksiyon konusunda özellikle büyük ve çok sayıda işçi çalıştıran firmalar çok ciddi tedbirler uygulanmaktalar. İşçilerin ve çalışanların sağlığı yakından takip edilmekte. İsteyen işçilere varsa izinleri bu dönemde kullandırılmaktadır" dedi.

İhracatta düşüş hâkim

İhracatta yaşanan düşüşe dikkat çeken Başkan Küpeli, "Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerdeki pazarın kendi içindeki ciddi talep düşüşü ve mal hareketinin azalması nedeniyle, bu pazarlara ihracat yapan bölgemizdeki bazı sektör ve firmalarda ihracat düşüşü vardır. Yurtdışı pazarlara mal taşımak için araç bulmak yönünden ve lojistik yönünden ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Hem bizim gümrük kapılarımızın kapalı olması hem de özellikle AB ülkelerinin gümrük kapılarındaki kısıtlamalar nedeniyle mal geçişlerinde uzun bekleme ve durmalar yaşanmaktadır. Önemli oranda ihracat yaptığımız komşu ve büyük pazarlara mal akışı ciddi oranda yavaşlamış durumdadır" dedi.

Sanayi kesiminde tedirginlik söz konusu

Koronavirüse karşı alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini olumlu bulduklarını ancak sanayicinin tedirgin olduğunu belirten Küpeli, "Tüm sanayi sektörlerinde belirsizliğin ne zaman sona ereceğine yönelik tedirgin bir bekleyiş bulunmaktadır. Sanayicimizin bu tedirginliğinin ortadan kalkması adına hükümetin yeni kararlar alması gerekmektedir. Örneğin 23 Mart'ta uygulamaya giren Kısa Çalışma Ödeneğini şirketlerin ve işverenlerin, kısa vadede bu krizden en az hasarla çıkması adına faydalı olarak görüyorum. Bu önemli destekten özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın öncelikle yararlanması, sanayimizin geleceği açısından gayet yerinde bir adım olacaktır" diye konuştu. Başkan Küpeli, "Bu zor dönemi iş birliği içinde, hepimiz elimizi taşın altına koyarak aşacağız. Bu yaşananlar bir kere daha gösterdi ki, sanayinin her alanında ve üründe üretim yapar hale gelmenin önemi bir kere daha ortaya çıktı. Bundan sonraki dönemde işler yoluna girmeye başladığında üretiminde sıkıntı yaşadığımız alanlarda yatırımı ve yerli üretimi hızla arttırmamız yerinde olacaktır" dedi.

EOSB Başkanı Nadir Küpeli açıklamasının sonunda, tüm vatandaşlarımızdan devletimiz tarafından açıklanan kurallara tam olarak uyulmasını, zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını, dışarıda olması ve çalışması gereken kişilerinde hijyene özen göstererek ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmaya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler