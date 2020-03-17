Koronavirüs salgınına karşı aşı ve tedavi çalışmalarında öne çıkan firmalar hangileri?
Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmayı sürdürürken, tıbbi araştırma merkezleri ve ilaç firmaları da hem hastalığı yenmek hem de bağışıklık geliştirmek için adeta zamanla yarışıyor. Peki aşı ve tedavi çalışmalarında öne çıkan firmalar hangileri?
17.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:04
Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmayı sürdürürken, tıbbi araştırma merkezleri ve ilaç firmaları da hem hastalığı yenmek hem de bağışıklık geliştirmek için adeta zamanla yarışıyor.
Kurucuları arasında Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de bulunduğu BioNTech gibi firmalar kendi çalışmalarını hızlandırmak için küresel işbirliklerine gidiyor. BioNTech, Almanya merkezli şirket Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı.
Kurucuları arasında Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de bulunduğu BioNTech gibi firmalar kendi çalışmalarını hızlandırmak için küresel işbirliklerine gidiyor. BioNTech, Almanya merkezli şirket Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı.
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Kaynak: Euronews.com
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