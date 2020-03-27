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Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi

ABD'de Kovid-19 vaka ve ölü sayıları ciddi şekilde artarken, ülkede sağlık personeli ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor. Bu kapsamda ABD yönetimi, yaşanması büyük bir olasılık olarak görülen doktor sıkıntısının önüne geçmek için yabancı ülke vatandaşı olan sağlık çalışanı arayışına girdi.

27.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:34

Dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ülke olan ve salgını engelleyemeyen ABD, yakın zamanda yaşanması muhtemel doktor sıkıntısının önüne geçmek için yabancı ülke vatandaşı olan sağlık çalışanlarına çalışma vizesi vermeye hazırlanıyor.

ABD SALGIN KARŞISINDA ÇARESİZ

Sağlık sisteminin pahalı ve yetersiz olmasıyla sık sık eleştirilen ABD'de Kovid-19 sayıları New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde hızla artarken, ülkede sağlık personeli ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor. Salgının hızla yayılması karşısında çaresiz kalan ABD yönetimi, yaşanması büyük bir olasılık olarak görülen bu sıkıntının önüne geçmek adına yeni bir adım attı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURU YAYINLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Özellikle Kovid-19 konusunda çalışan ve ABD'de çalışmak isteyen sağlıkçıları, J (kültürel ya da eğitim alanında değişim vizesi) ya da H (çalışma vizesi) için kendilerine en yakın ABD büyükelçiliği ya da konsolosluğuna başvurmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu duyurudan saatler sonra yapılan ikinci duyuruda ise bu alana başvuracak kişilerin daha önce göçmen ya da göçmen olmayan bir ABD vizesi için onaylanmış bir dilekçesinin olması gerektiği ya da bir değişim programına başvurmak için yeterli şartları karşılaması gerektiği vurgulandı.

VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 100 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1536 oldu.

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Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, New York, Dünya, Güncel

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Yeni tip koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi

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