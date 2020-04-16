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Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi Genel Kurulda

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Türkiye'de mevcut işsiz sayısı 11-12 milyon civarındadır.

16.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:28
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, " Türkiye 'de mevcut işsiz sayısı 11-12 milyon civarındadır. Türkiye'nin işsizliği korkunç düzeylere çıkmıştır. Yüzde 30 işsizlik vardır." dedi.
Genel Kurulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
CHP Grubu adına konuşan Abdüllatif Şener, iktidarın kendisi dışındaki seslere kulaklarını kapattığını, muhalefet partilerinin belediyelerinin yardım toplamasını ve aşevi faaliyetlerini önlemeye çalıştığını öne sürdü.
Kanun teklifiyle bazı borçların 3 ay ertelenmesinin öngörüldüğünü ancak bunun vatandaşların içerisinde bulunduğu duruma çözüm getirmeyeceğini iddia eden Şener, "3 ay sonra ne olacak?" sorusunu yöneltti.
"Hükümetin, kanun teklifiyle işverene, çalışanını ücretsiz izne çıkarma imkanı sunduğunu" savunan Şener, "İşini elinden alıyorsunuz, gönderiyorsunuz evine, maaşını vermiyor, onun yerine 'Günlük 39 lira veriyorum.' diyorsunuz. Açlık sınırının altında bir paraya mahkum ediyorsunuz." görüşünü savundu.
CHP'li Şener, kanun teklifiyle sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımlarının da düzenlendiğini anımsatarak, "Sermaye şirketlerinin yedek akçesine, kar dağıtımına ne karışıyorsun? Bırak ihtiyacına göre kararını kendi alsın. Bu kar dağıtmak, yedek akçe dağıtmak iyi bir şey değilse, siz 2019'un, 2020'nin Merkez Bankasının karlarına, yedek akçelerine neden el koydunuz?" ifadelerini kullandı.
Abdüllatif Şener, Türkiye'de son bir ayda yaklaşık 6,5 milyon kişinin işsiz kaldığını öne sürerek, "Türkiye'de mevcut işsiz sayısı 11-12 milyon civarındadır. Türkiye'nin işsizliği korkunç düzeylere çıkmıştır. Yüzde 30 işsizlik vardır." şeklinde konuştu.
İktidara "özel olarak koruduğu kesimler olup olmadığını" soran Şener, konuşmasını "Ülkedeki insanımızı evinde açlıktan ölüme mahkum etmemek için gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün uçaklarını ve sarayını da satması gerekir." sözleriyle tamamladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Şener'in "özel olarak koruduğunuz kesimler mi var?" sorusuna verdiği cevapta, işçilerin, çiftçilerin, emeklilerin ve sanayicilerin; toplumun tüm kesimlerinin kendileri için özel olduğunu, özel olarak onların hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi.
"Vatandaşın ve esnafın dertlerine çözüm ürettik"
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, şahsı adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlıkta geldiği ileri düzeyin, yeni koronavirüsle mücadele sürecinde birçok önemli faydasının görüldüğüne dikkati çekti.
Türkiye'nin pandemiyle mücadeleyi çok kayıp vermeden tamamlayacağına yönelik inancını dile getiren Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen ve ilk imza sahibi olduğu kanun teklifinin birçok maddesi üzerinde tüm partilerin uzlaşı sağlandığını anlattı.
AK Parti'li Aydemir, koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesi için esnafın ve vatandaşın dertlerine çözümler ürettiklerini kaydetti.
Türkiye'de 2 milyon vatandaşa 1000'er lira yardım yaptıklarını belirten Aydemir, "2 milyon 300 bin vatandaşımıza daha 1000'er lira vereceğiz. En düşük emekli aylığını 1500 lira yaptık." diye konuştu.
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise ülkedeki birçok esnafın koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini kapattığını, öte yandan bu kişilere bankaların kredi vermediğini söyledi.
Genel Kurulda, kanun teklifinin 1 ila 10. maddelerini kapsayan birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Abdüllatif Şener, Milletvekili, Türkiye, Politika
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