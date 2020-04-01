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Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı

Çin'de koronavirüs salgınına dair diğer sağlık görevlilerini ilk uyaranlardan biri olan Wuhanlı doktor Ai Fen'in, Çin hükümetini eleştirdiği röportajının ardından kayıplara karıştığı belirtildi. Doktorun tutuklanmış olabileceği düşünülüyor.

01.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:46

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aralıkta Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınına dair meslektaşlarını ilk kez uyaran Dr. Ali Fen ortadan kayboldu.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SERT BİR KINAMA" İLE KARŞILAŞTI

Wuhanlı doktor,'SARS koronavirus' etiketli bir hasta raporunun resmini paylaştıktan sonra Wuhan Merkez Hastanesi'ndeki yetkililer tarafından 'benzeri görülmemişson derece sert bir kınama' ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

İLK UYARIYI YAPAN BİR BAŞKA DOKTOR KORONADAN ÖLMÜŞTÜ

Fotoğraf sosyal medyada geniş çapta yankı bulmuş ve ölümcül virüs hakkında ilk uyarıyı yapan diğer bir Çinli doktor Li Wenliang tarafından paylaşılmıştı. Doktor Li, yetkililer tarafından 'çevrimiçi olarak gerçeğe aykırı bilgileri yasadışı bir şekilde yaydığı' için kınanmış, kısa bir süre sonra 34 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

AVUSTRALYA'DAKİ PROGRAMIN ARDINDAN KAYBOLDU

Doktor Ai ise, bir Çin dergisine, koronavirüsün erken uyarılarını reddettiği için hastanenin yönetimini eleştiren bir röportaj verdi. Sonrasında ise Avustralya 'da yayımlanan uluslararası bir programın kendisiyle ilgili haber yayınlamasının ardından ortadan kayboldu. "60 Dakika Avustralya" isimli programda doktorun Weibo hesabından yaptığı bir paylaşıma yer vermişti. Bu gelişmelerin ardından Ai'nin sosyal medya hesaplarında bir hada hareket olmadı ve kendisinden haber alınamadı.

TUTUKLANMIŞ OLABİLİR

Dünya çapında 872 bini aşkın insanı enfekte eden ve 43 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan doktorlardan Ai Fen'in gözaltında ya da tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
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Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Wuhan, Dünya

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Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı

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