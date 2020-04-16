Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan ’4T’ kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım

Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart tarihinden bu yana 36 gün geçti. Virüsle mücadele ve tedavide bir adım öne çıkan Türkiye, vaka sayısına göre en düşük ölüm oranının yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Vaka sayısına göre ölüm oranı, Belçika yüzde 12.7, İngiltere'de yüzde 12.7, İtalya'da 12.8, Fransa'da yüzde 10.9, İspanya'da yüzde 10.4, ABD'de yüzde 4, Çin'de yüzde 4, Almanya'da yüzde 2.5 iken bu oran Türkiye'de ise yüzde 2.1 seviyesinde. Salgınla mücadeledeki başarılı tablonun nedenlerini Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara cevapladı.

"YOĞUN BAKIMA GİDİŞİMİZ DAHA AZ"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ülkemizin koronavirüs vakalarının tedavisi noktasında ciddi bir başarı ivmesi yakaladığını ifade eden Prof. Dr. Kara, "Diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman bizim yoğun bakıma gidişimiz daha az, yoğun bakımdaki hastalarımızın iyileşerek taburcu olma oranları ise daha iyi durumda" dedi.

"ERKEN DÖNEMDE İLACA BAŞLADIK"

Bu başarının temel ayakları olduğuna dikkat çeken Kara, "Virüsün ülkeye geç girmesi sağlanırken, virüsün tedavisinde kullanılacak ilaçlar da temin edilmişti. Böyle olunca pek çok ülke sadece yoğun bakımda kalan hastalarına ilaç verebilirken, Türkiye hastanede Kovid-19 olasılığı olup, evde takip edilebilen hastalarına bile ilaç verebildi. Yüzde yüz etkili olmasa da ilaçların çok etkin olduğunu biliyoruz. Birinci başarımız erken dönemde ilaca başlayabilmemiz oldu" diye konuştu.

"SAĞLIKÇILARIMIZIN EĞİTİM KALİTESİ İYİ DÜZEYDE"

Ülkemizin sağlık altyapısına işaret eden Prof. Kara, başarının diğer etkenlerini ise şöyle sıraladı: "Türkiye'nin yatak ve yoğunbakım kapasitesi OECD ülkeleri arasında en yüksek oranlara sahip. Asıl ve en önemli avantajımız ise Türkiye'nin yetişmiş sağlık personeli. Sağlıkçılarımızın gerek eğitim kalitesi gerekse pratik tecrübesi çok iyi düzeyde. Acil, enfeksiyon, yoğun bakım doktorlarının Avrupa ve ABD'dekilere göre ortalama eğitimleri de kaliteli. Tecrübeleri de çok fazla. Bunların hepsi bir araya gelince ülkemiz virüsle mücadelede oldukça avantajlı oluyor."

"İLAÇLARIN BİR KISMI ÜLKEMİZDE ÜRETİLİYOR"

14 Nisan'da açıklanan verilere işaret eden Kara, "Son verilere göre iyileşen hasta sayımız 4 bin 799 oldu. Tedavi olarak iyileşen hasta sayımız da yüksek. İlaçlara erken başlanmasının büyük avantajı var. Virüsün tedavisinde kullanılan Hidrosiklorokin isimli ilacı Türkiye kendisi üretiyor. Sıtma ilacı olarak geçen ilaçları da yine kendisi üretiyor. Aynı zamanda tedavide kullanılan ilaçların bir kısmı yine ülkemizde üretiliyor. Bu ülkeler yurt dışı menşeili ama eşdeğer olarak ülkemizde üretiliyor. Dışarıdan gelen ilaçlar da var. Türkiye erken dönemde bu ilaçları ülkeye getirmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

İstanbul Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'de 115 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı bin 518'e yükselirken, vaka sayısı da 4 bin 281 artarak, 69 bin 392'ye yükseldi. Son 24 saatte 34 bin 90 test yapılırken, toplam test sayısı da 477 bin 716'a yükseldi. Toplam entübe hastası bin 52 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 820 kişi oldu. Vaka, yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyacı olan hasta sayısındaki artış hızının sabit kalma eğiliminde olduğunu vurgulayan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" dedi.

SALGINA KARŞI 4T KURALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yayılma hızını kontrol altına aldık" müjdesini verdiği koronavirüs salgınına karşı başarıda dört faktör rol oynadı. Sağlık camiası, bunları "erken tespit", "yakın takip", "erken ilaç tedavisi" ile vakalara müdahale eden "profesyonel sağlık takımı" diye "4T" olarak özetliyor.