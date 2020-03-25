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Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 433 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de, bilinen bir kronik hastalık geçmişi olmayan ve belirti göstermeyen 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli genç kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

25.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:05

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 19 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 450 bine yaklaştı.

Uzmanlar; burun akıntısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, yüksek ateş ve kronik rahatsızlık gibi belirtilerin Kovid-19 belirtileri arasında yer aldığını ifade ederken, İngiltere 'de ilk kez uzman açıklamalarının dışında bir ölüm gerçekleşti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNMAYAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Reuters'ın İngiliz The Sun gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre, İngiltere'de bilinen bir kronik hastalık geçmişi olmayan ve belirti göstermeyen 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli genç kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

"BU PANDEMİYİ CİDDİYE ALIN"

Genç kızın ailesi yaptığı açıklamada, "Bu pandemiyi ciddiye alın, 21 yaşındaki kızımızın canını aldı ve farklı bir tıbbi sıkıntısı yoktu" dedi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 422'YE ÇIKTI

Öte yandan, İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı dün gece 335'ten 433'e çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 227 olmuştu.

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Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Etiketler: İngiltere, Genç, Güncel

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Yeni tip koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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