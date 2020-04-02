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Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı

Uzmanlar, koronavirüs salgını ile mücadelede önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğu uyarısında bulunurken; Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu sürecin neden önemli olduğunu, "Vaka sayısı henüz kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz" sözleriyle açıkladı.

02.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:43

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizdeki vaka sayısı ve can kaybı gün geçtikçe artarken, uzmanlar ve yetkili isimler önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu 1-2 haftanın neden önemli olduğu sorusuna yanıt verdi.

"VAKA SAYISI HENÜZ KONTROL EDİLEBİLİR DÜZEYDE"

Ceyhan, "Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. 'Önümüzdeki bir-iki hafta kritik' veya 'Bu hafta çok önemli' şeklindeki uyarılar virüse ömür biçmek anlamında algılanmasın. Vaka sayısı henüz kontrol edilebilir düzeyde. O yüzden bu aşamada hatta önümüzdeki birkaç günlük süreçte alınan tedbirlere, yapılan ikazlara halkımız titizlikle uyarsa, hem vakaların temaslarıyla birlikte tespiti hem de bu vakaların izole edilerek kontrol altına alınması kolaylaşır. Belirtilen, altı çizilen zaman dilimleri bu açıdan çok önemli. Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur. Testler arttıkça da vaka tespiti çoğalıyor ve hızlanıyor. Halkımızın bu sebeple mutlaka ve mutlaka sosyal teması en aza indirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan Bakan Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki koronavirüs ve vaka sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 14 bin 396 koronavirüs testi yapıldı ve 2 bin 148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte ise 63 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 277'ye, toplam vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi.

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Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Etiketler: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Ceyhan, Sağlık, Güncel

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Yeni tip Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı

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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler
Yorumlar (7)
SARI:labarutuvar virüsü usta bu bence o kadar hazırlandık ama olmadı bence hava yolu ilede geliyor demektir. . ALLAH sonumuzu hayır etsin can sıkıcı durum. .
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DADAŞ:MAŞALLAH BİZDE OLAN UZMAN HİÇ BİR ÜLKEDE YOKTUR HERHALDE. . .
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UZMAN:anlaşılan sen de tuzu kuru olanlardansın !!
0 1
TAYYAR DURDEN:Asgari ücretle yoğun bakım ürünleri satan firmada çalışıyorum. Araba alacak durumum yok, mecburen toplu taşıma ile gidip geliyoruz. İnsanlar evlerinden çalışırken, dışarı çıkmazken bizim patronun işleri daha da arttı. Özel sektör çalışanları adam yerine konulmuyor. Sokağa çıkma yasağı gelsin artık da en azından sadece mecbur olan çıksın.
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MELİH:Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamın bilimsel altyapısına uslubuna ağır başlılığına hayranım, iyiki böyle doktorlarımız hocalarımız çoğunlukta.
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UZMAN:Özel sektörde çalışıyorum, psikolojimiz bozuldu. Artık sokağa çıkma yasağı gelsin. Yetkililer özel sektör çalışanlarını da artık görsünler
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GÜL:kesınlıkle katılıyorum evde kalanlara korona var da çalışanlara mı yok
0 1

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