Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizdeki vaka sayısı ve can kaybı gün geçtikçe artarken, uzmanlar ve yetkili isimler önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğu uyarısında bulunuyor. Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu 1-2 haftanın neden önemli olduğu sorusuna yanıt verdi.

"VAKA SAYISI HENÜZ KONTROL EDİLEBİLİR DÜZEYDE"

Ceyhan, "Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. 'Önümüzdeki bir-iki hafta kritik' veya 'Bu hafta çok önemli' şeklindeki uyarılar virüse ömür biçmek anlamında algılanmasın. Vaka sayısı henüz kontrol edilebilir düzeyde. O yüzden bu aşamada hatta önümüzdeki birkaç günlük süreçte alınan tedbirlere, yapılan ikazlara halkımız titizlikle uyarsa, hem vakaların temaslarıyla birlikte tespiti hem de bu vakaların izole edilerek kontrol altına alınması kolaylaşır. Belirtilen, altı çizilen zaman dilimleri bu açıdan çok önemli. Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur. Testler arttıkça da vaka tespiti çoğalıyor ve hızlanıyor. Halkımızın bu sebeple mutlaka ve mutlaka sosyal teması en aza indirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan Bakan Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki koronavirüs ve vaka sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 14 bin 396 koronavirüs testi yapıldı ve 2 bin 148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte ise 63 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 277'ye, toplam vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi.