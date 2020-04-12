Koronavirüs salgınında can kaybı 1198'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 35 bin 720 testten 4 bin 789"u pozitif çıktı, 97 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1198'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 35 bin 720 testten koronavirüs testinden 4 bin 789'u pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti, 481 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 446 olarak yer aldı.

'TEDAVİDE GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" mesajını paylaştı.