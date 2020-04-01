Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

01.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:30
Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 277'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca toplantıda, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, toplam test sayısını 106 bin 799, toplam vaka sayısını 15 bin 679, toplam vefat sayısını 277, toplam yoğun bakım hasta sayısını 979, toplam entübe hasta sayısını 692, toplam iyileşen hasta sayısını ise 333 olarak açıkladı.

Haber:  Nursima ÖZONUR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha geldi Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha geldi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:53: Kahtalı: Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir - Haber 21:52: Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:51: ANTALYA Sağlık çalışanlarına Mehter Takımı'ndan moral konseri - Haber 21:50: Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Haber 21:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Haber 21:18: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:12: İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı - Magazin