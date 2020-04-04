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Koronavirüs salgınında can kaybı 501'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bugünkü iyileşen hasta sayısının 302 olduğunu açıkladı.

04.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:39
Koronavirüs salgınında can kaybı 501'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bugünkü iyileşen hasta sayısının 302 olduğunu açıkladı. Salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 501'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı  Twitter'dan paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında 76 kişi daha yaşamını yitirirken, bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 302 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı ise 786 olarak açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs salgınında can kaybı 501'e yükseldi - Haberler
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