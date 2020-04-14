Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı

Tayland'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden bir hastanın cansız bedeninden, bir adli tıp uzmanına koronavirüs bulaştı. Dünyada ilk kez bir ölüden koronavirüs bulaşmış oldu.

14.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:20

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle küresel can kaybı ise 120 bini aştı. Tayland 'da yaşanan bir olay ise koronavirüsle ilgili endişelerin artmasıne neden oldu. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden birinden, bir başkasına virüs bulaştı.

İLK KEZ BİR ÖLÜDEN BULAŞTI

BuzzFeed'de yer alan habere göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına koronavirüs bulaştı. Tayland'da yaşanan bu olay, ölü bir insandan kaynaklanan ilk corona virüs vakası olarak kayıtlara geçti.

ÖLÜ BEDENDE NE KADAR YAŞADIĞI BELLİ DEĞİL?

Kovid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüsün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı ise tam olarak belirlenebilmiş değil.

CENAZELERLE İLGİLENENLER KORUNMALI

Haberde görüşlerine yer verilen patoloji profesörü olan Angelique Corthals, sadece sağlık çalışanlarının değil, morg teknisyenlerinin ve cenazeler ile ilgilenen kişilerin de korunması gerektiğini belirtti. Uzmanlar canlı ya da ölü farketmeksizin bir koronavirüs vakası ile temas eden herkesin virüsten korunmak adına koruyucu ekipman kullanması gerektiğinin altını çiziyor.

Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Etiketler: Koronavirüs, Adli Tıp, Tayland, Dünya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Haberler
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Karantinayı ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti Haberler
Karantinayı ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Haberler
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Çernobil’de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı Haberler
Çernobil'de yangın! Binlerce can alan nükleer santrale 1 km kaldı
Salgını umursamadan, marketteki ürünlerin tadına bakıp yerine bıraktı Haberler
Salgını umursamadan, marketteki ürünlerin tadına bakıp yerine bıraktı
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

14:12: BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması - Haberler 14:10: Kavgada yanlış şahsı öldüren şüpheli yakalandı - Haberler 14:10: Koronavirüs salgını: Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisi aksıyor - Haberler 14:09: Kamyonette 20 kilo dinamit ele geçirildi - Haberler 14:04: Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü - Haberler 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler