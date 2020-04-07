Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu

Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye 'de koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı Mart ayına ilişkin, kartlı ödeme verilerini paylaştı. Bu dönemde kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı, nakit çekim adedi ise yüzde 14 azaldı. Aynı dönemde kartlı ödeme tutarı yüzde 9 artış gösterdi ve toplam 85,5 milyar liraya ulaştı. Mart ayında kartlı ödemede en çok harcama yapılan 3 sektör de dikkat çekti.

GIDA, ELEKTRONİK EŞYA VE SAĞLIK HARCAMALARI ARTTI

Mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç sektör; market-gıda, elektronik eşya ve sağlık-kozmetik oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre market-gıda sektöründe yüzde 44, elektronik eşya ve sağlık-kozmetikte ise yüzde 16 artış gerçekleşti.

HAVA YOLLARI VE KONAKLAMADA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yaşanan salgınla beraber alınan tedbirlerin de etkisiyle hava yolları ve konaklama sektörlerinde yüzde 42, seyahat acentelerinde ise yüzde 33 oranında daralma gözlemlendi.