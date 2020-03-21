Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs salgınında ölü sayısı 11 bin 399'a yükseldi - Haberler

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 11 bin 399'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 399'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 275 bin 434'e yükselirken; 88 bin 256 kişi de tedavi edildi.

21.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:02
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 11 bin 399'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 399'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 275 bin 434'e yükselirken; 88 bin 256 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1368 kişi yaşamını yitirirken; 30 bin 911 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 32'ye yükselirken; vaka sayısı da 47 bin 21'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte, 627 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 5 bin 986 arttı. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1433'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1433'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 19 bin 644'e çıktığını bildirdi.

ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 19 bin 624 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 260 olarak açıklandı. ABD'de en fazla vakanın bulunduğu New York kentinde 46 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler başlıca Washington ve Kaliforniya oldu. 83 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1524 vaka bulunurken; 24 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya'da ise 1246 vaka bulunuyor.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 19 bin 848'e yükselirken; 68 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 12 bin 632 kişide virüs tespit edildiği ve 450 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. En fazla vakanın görüldüğü Çin, İtalya ve İran'ın ardından İspanya geliyor. İspanya'da vaka sayısı 21 bin 571 olarak açıklanırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 1093'e ulaştığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 178'e, vaka sayısının da 3 bin 983'e çıktığı belirtildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Haberler
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun Haberler
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Haberler
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi Haberler
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi

Son Dakika Dünya Haberleri

Korona virüs salgınına eczacılardan 'Şeffaf branda' önlemi - Haberler "Fazla dezenfektan kullanımı sağlık sorunlarına yol açabilir" - Haberler KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı - Haberler Kurt sürüsü yerleşim alanına indi - Haberler Ukrayna'da koronavirüslü vaka sayısı 41'e yükseldi - Haberler Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi - Haberler Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı - Haberler Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu - Haberler Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz! - Haberler
Loading