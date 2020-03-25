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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 18 bin 919'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 18 bin 919'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 423 bin 121'e yükselirken; 108 bin 619 kişi de tedavi edildi.

25.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:31
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 18 bin 919'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 18 bin 919'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 423 bin 121'e yükselirken; 108 bin 619 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 2 bin 360 kişi yaşamını yitirirken; 41 bin 523 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 820'ye yükselirken; vaka sayısı da 69 bin 176'ya çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1934'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1934'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 24 bin 811'e çıktığını bildirdi.

ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 55 bin 231 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 801 olarak açıklandı. ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 32 bin 991'e yükselirken; 159 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 22 bin 635 kişide virüs tespit edildiği ve 1102 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 42 bin 58'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 991'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 423'e, vaka sayısının da 8 bin 164'e çıktığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya

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