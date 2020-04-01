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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 42 bin 345'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 42 bin 345'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak, 860 bin 181'e yükselirken; 178 bin 359 kişi de tedavi edildi.

01.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:36
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 42 bin 345'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 42 bin 345'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak, 860 bin 181'e yükselirken; 178 bin 359 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 12 bin 428'e yükselirken; vaka sayısı da 105 bin 792'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 898'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 898'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 44 bin 605'e çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 189 BİN 624

ABD'de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin'i ve İtalya'yı geçti. 189 bin 624 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 80 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 71 bin 808'e yükselirken; 775 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 52 bin 836 kişide virüs tespit edildiği ve 3 bin 532 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 95 bin 923'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 464'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1793'e, vaka sayısının da 25 bin 481'e çıktığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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