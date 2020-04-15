Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Koronavirüs salgınında zinciri kıran sistem 'filyasyon'

TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca kurulan 'filyasyon sistemi' ölüm ve vaka artış hızının düşmesinde en önemli etken.

15.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:52
Koronavirüs salgınında zinciri kıran sistem 'filyasyon'
TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca kurulan 'filyasyon sistemi' ölüm ve vaka artış hızının düşmesinde en önemli etken. Ankara'da kapılarını basın mensuplarına açan Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi, testi pozitif çıkan vakaların temaslılarını kısa sürede bulup, saha ekibini yönlendiriyor. 3 kişilik saha ekibi, temaslıları bulup 14 gün boyunca takip edilmelerini sağlayarak, salgının zincirini kırmış oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'de ölüm artış hızının 5'inci haftada düşüşe geçtiğini, bunun filyasyon yöntemiyle tarama yapılması sonucu gerçekleştiğini söyledi. Bakan Koca, "Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan kişi sayısı 251 bin 28'dir. Filyasyon ekibi; biri doktor, biri sağlık personeli, biri yardımcı personel 3 kişiden oluşuyor. Her yeni vakada hastanın yakınlarını taramaktadırlar" dedi.

Koronavirüsle mücadelenin en önemli ayağı olan filyasyon sisteminin merkezi Başkent'te İl Sağlık Müdürlüğü Numune Yerleşkesinde bulunuyor. Yerleşkedeki Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi'nde, hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 50 kişilik ekip çalışıyor. Merkezdeki görevliler, koronovirüs testi pozitif çıkanlar ve temaslılarını arayarak, adres bilgilerini alıp, saha ekibini yönlendiriyor. Doktor, sağlık personeli ve yardımcı personelden oluşan filyasyon saha ekibi ise gittikleri adreslerde temaslıları tespit ederek, 14 gün boyunca gözlem altında tutulmalarını, testi pozitif çıkanların da tedavilerinin yapılmalarını sağlıyor.

'PANDEMİ HASTANESİNE NAKLİNİ SAĞLIYORUZ'

Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Çiğdem Şimşek, filyasyonun pozitif vakanın temaslarına yönelik bir saha çalışması olduğuna dikkat çekerek, "Semptomlar görülen kişinin testi pozitif çıktığı andan itibaren Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) vakanın bütün bilgileri düşüyor. Biz HSYS ekranımızda pozitif vaka olarak düştüğünü gördüğümüzde hemen vatandaşımızı arıyoruz. Nerede olduğunu soruyoruz. Durumu hakkında bilgi veriyoruz ve en kısa zamanda ambulansla bir hastaneye yatışını yapacağımızı söyleyip, hazırlıklarını yapması için bir süre tanıyoruz. Daha sonra ambulansla alınarak uygun olan pandemi hastanemize naklini sağlıyoruz" dedi.

'ANKARA'DA 241 SAHA TİMİ VAR'

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ankara toplamında şuan itibarıyla 241 tane saha timi olduğunu bildiren Şimşek, "Bu saha timlerimiz pozitif vakanın temalısı aileye ulaşıyorlar. Ekranda sadece birlikte ikamet ettiği var. Annesi, babası, eşi, çocuğu kiminle oturuyorsa onlara ulaşılıyor. Çalışan bir kişiyse iş yeri temaslıları da olacak şüphesiz. Bütün bunları tespit ediyoruz, saha timleriyle onlara ulaşıyoruz. Saha timleri semptomlarının olup olmadığını soruyorlar. Telefon numaralarını bırakıyorlar, bir şikayetleri olduğunda aramaları için. Ama bir de aile hekimlerimiz her gün bu temaslıları telefonla arayarak, semptomu olup olmadığını soruyorlar. 14 gün boyunca bu işlem sürüyor. Temaslılardan evde kalmalarını istiyoruz. Bu şekilde takiplerini yapıyoruz" diye konuştu.

'SALGININ ZİNCİRİNİ KIRIYORUZ'

Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Teknolog Hasan Hüseyin Zorgül ise kendilerine çağrı geldiği andan itibaren adrese hareket ettiklerini anlatarak, "Gittiğimiz yerde temaslı vakaları tespit ediyoruz. Temaslı vakalarına Bakanlıkça onaylanmış formumuzu doldurtuyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. 14 gün içinde gerek aile hekimleri gerek saha ekipleri tarafından takibi sağlanıyor. Takip bittiği andan itibaren de 14 gün tamamlandıktan sonra da sonlandırıyoruz. Sahadaki son halka biziz. Kişiyle birebir münasebeti olan şahıslar biziz saha ekibi olarak. Sahadaki çalışma çok önemli. Salgını tarif edersek bir zincir olduğunu düşünürsek zincirin bir nevi noktasını kesmiş oluyoruz. Sahadaki evi izole ederek yakınlarının temaslarını izole ederek 'siz evinizden çıkmayın' diyoruz. Salgının bir nevi zincirini koparmış oluyoruz. Böylece temaslı sayısı azaldığı sürece vaka sayımızın da azalacağını düşünüyoruz" dedi.


- Ankara

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Galatasaray’da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor Haberler
Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs salgınında zinciri kıran sistem 'filyasyon' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Aydın'da lise öğrencisi sattığı buzağısının gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:54: Kars'ta sosyal mesafe tedbirleri dronla kontrol edildi - Haber 17:54: Antalya'da yerleşik yabancılardan Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine övgü - Haber 17:50: Meksika'daki uyuşturucu kartellerden halka 'koronavirüs' yardımı - Haber 17:48: İsviçre'den DSÖ'ye tam destek: "DSÖ, bu pandeminin kilit uluslararası organizasyonudur" - Haber 17:32: Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi