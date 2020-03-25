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Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarların kredileri 3 ay ertelenecek

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredileri borçları, 3 ay faizsiz olarak ertelenecek.

25.03.2020 03:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:52
Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarların kredileri 3 ay ertelenecek

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan 31 Mart 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredileri borçları, 3 ay faizsiz olarak ertelenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarların kullandığı düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Buna göre; koronavirüs salgını nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

ÇALIŞAN ÇIKARILMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜT ALINACAK

Kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan çıkardığı tespit edilenler ise erteleme kapsamından çıkarılacak.

Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde banka tarafından erteleme süresince de düşük faizli kredi açılabilecek ve erteleme kapsamında borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Yürürlüğe giren kararın hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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