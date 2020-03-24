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Koronavirüs salgınının son bulması için camilerden dua edildi

Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için cami hoparlöründen yapılan duaya, vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

24.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:54
Koronavirüs salgınının son bulması için camilerden dua edildi
Bilecik 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için cami hoparlöründen yapılan duaya, vatandaşlar evlerinden eşlik etti.
Kayıboyu Camisi'nde merkezi sistemden yatsı ezanının okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen dua okundu.
Vatandaşlar da evlerinden ve balkonlarından duaya eşlik ederek "amin" dedi.
Cami önünde duaya eşlik eden Kazım Çakır, yaptığı açıklamada, "Vatanımızın, milletimizin koronavirüsten bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Güncel

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