Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi - Haberler

Koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi

Kütahya ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için cami hoparlörlerinden yapılan duaya, vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

23.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:14

Kütahya ve Bilecik 'te yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için cami hoparlörlerinden yapılan duaya, vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Kayıboyu Camisi'nde yatsı ezanının ardından cami imamı tarafından dua yapıldı.

Anonsta, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." ifadesi kullanıldı.

Duayı evinden ve balkonlarından takip eden vatandaşlar, yeni tip koronavirüsün bir an önce son bulması için "Amin" diyerek, dualarının kabul olmasını diledi.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Merve Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün son bulması için dua ettiklerini ifade ederek, dua yapılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Selim Aydemir ise "Dualarımızı bu hastalıktan kurtulmak için yaptık. En az zararla bu virüsten kurtuluruz inşallah." dedi.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar yatsı ezanının ardından edilen duaya evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerini açıp eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edileceğini duyurması üzerine Kütahya'da da yatsı ezanının ardından minarelerden dua edildi.

Saray Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nde okunan yatsı ezanının ardından yapılan duaya mahalle sakinleri evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerini açarak eşlik etti.

Evinin balkonundan duaya katılan mahalle sakini Mustafa Yeniceli, virüs felaketine karşı Allah'ın yardımını dilediklerini belirterek, "İnşallah bu virüs felaketinden Allah'ın yardımıyla ve birlik ve beraberlik içinde olarak kurtulacağız. Yetkililerimizin yaptığı uyarılara uymamız gerekiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Kütahya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

Fuar merkezi olarak kullanılan Javits Center hastaneye dönüştürülüyor - NEW - Haber İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden... - Haber Sağlık çalışanlarına havai fişekli destek - Haber Ürdün Kralı'ndan halka "sokağa çıkma yasağına uymaları" çağrısı - Haber Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Spor Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber
Loading