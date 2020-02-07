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Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı

Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün 'pangolin' denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi. Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilen pangolinin pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılıyor.

07.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:36

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını önlenemez bir şekilde yıkıma devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, dünden bugüne ölü sayısının 563'ten 638'e yükseldiği duyuruldu.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Birçok ülkeye sıçrayan virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken, salgının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa, yılan ve maymundan insanlara bulaştığı öne sürülen koronavirüsün 'pangolin' denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi.

PULLARI VE ETİ İÇİN YASA DIŞI TİCARETİ YAPILIYOR

Reuters'ın Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanlarına dayandırdığı habere göre; pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılan pangolinin salgındaki baş şüpheli haline geldiği ifade edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Son bulgular hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması için büyük önem taşıyor" denildi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilmesine rağmen, geçtiğimiz yıl 100 binden fazla pangolinin yasa dışı olarak avlandığı belirtiliyor.

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar. Pangolinler"canlı çam kozalakları" olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşuyor.

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Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı

3. Sayfa, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (8)
BU NE LAN:vay anasını. bide pangolin çıktı. desenize yarasaların günahını almışız. yarın hemen telefon ediyom bizim kebapçı ismaile. hemen acil tarafından eve 3 adet yarasa çorbası siparişi vericem. bunu kutlamak lazım. ha ha ha ha haaa.
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ASİ:Trump''ı da yesenize
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FERDİ TAYFUR:zıkkımın kökünü yiyin...virus ve pislik yaymaktan başka ne işe yararsın ey Çin gavuru.
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YAKUP:İLAHİ ADALET
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SİVASLI İBOCAN:Nesli tükenen hayvan diyorlar ya, doğru demişler, BENİM TÜKENDİĞİM YERDE İNSANI DA YAŞATMAM diye karar vermiş olabilir. . . Aşık veyselin dediği gibi, ben gidiyorum dostlar beni hatırlasın. . .
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SİVASLI İBOCANIN HEMŞERİSİ:gardaş sen şimdi bu cümlelerinle ne demek istedin? Sivaslı olarak ben anlamadımkı başkaları anlasın seni:)
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ASİ:Yiye yiye neslini tüketmişler resmen. İğrençsiniz ya! Trump''u da yesenize!!!
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İNSANOĞLU:adını bile bilmediğimiz bir canlı türü her bulduğun şeyi yemeyeceksin arkadaş. . . . . Allah akıl fikir versin.
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