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Koronavirüs salgınıyla ilgili CHP'den 13 maddelik mücadele programı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıklayarak, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." dedi.

23.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:31
Koronavirüs salgınıyla ilgili CHP'den 13 maddelik mücadele programı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin koronavirüsle mücadele önerilerini açıklayarak, "Dayanışma içinde olacağız, yardımlaşacağız ve bu salgını hep birlikte yeneceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP'nin 13 maddelik Covid-19 ile mücadele programını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Dünya

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