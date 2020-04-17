Koronavirüs, sarı saça veda ettirdi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kuaförlerin kapalı olması nedeniyle saçlarını evde boyamaya başlayan kadınlar, saç boyası reyonlarını boşalttı. Saçlarını sarıya boyatan kadınların çoğu ise renk tonunu tutturmada sorun yaşayınca koyu renge dönerek, sarı saça veda etmek zorunda kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetleri durduruldu. Bu durum saçlarını kestiremeyen erkekler kadar, sık saç boyatan kadınları da etkiledi. Kadınlar, izolasyonun önemli olduğu bu dönemde saçlarını evde boyamaya başladı. Bu yüzden marketlerde, eczanelerde saç boyası reyonları boşaldı. Ancak ilk kez evde saç boyamak zorunda kalan kadınlar, özellikle doğru boya almada, renk tonu tutturmada sorun yaşadı. Özellikle saçını sarıya boyatan kadınlar, kuaförler kadar renk tonu tutturmada başarılı olamayınca, koyu renge döndü ve sarı saçlarına veda etmek zorunda kaldı.

'SAÇ RENGİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM'

Saçlarını ilk kez evde boyamak için boya alan Netice Güner, "Koronovirüsten nefret ediyorum. Artık sarışın olmaya veda ediyoruz. Tamamen saç rengimi değiştireceğim. Esmer olmaya karar verdim. Onun için buradayım. İlk defa evde boyayacağım, çok heyecanlıyım. O yüzden karar veremiyorum, arkadaşlardan yardım isteyeceğim. İlk defa boyayacağım için çok bilgili değilim; ama 'nasıl daha iyi boyanır' diye destek alacağım. Herhalde birçok kadın da bunun için yavaş yavaş yola çıkmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu iş uzun sürecek. Her türlü mağduruz" dedi.

ERKEKLER MEMNUN

Kimi erkekler ise eşlerinin evde saç boyamasından memnun. Hatta onlara bunun için boya alan ve boyarken yardım edenler bile var. Eşine saç boyası alan Orhan Sümer, "Altın sarısı renginde istedi. Evde kendi imkanlarıyla boyuyor. Ben yardım ediyorum. Böyle daha iyi oldu. Kuaförde hangi boya kullandıkları belli değil. En temizi alacaksın boyanı, kendi evinde boya" diye konuştu.

'BOYA SATIŞLARIMIZDA PATLAMA OLDU'

Market görevlisi Leyla Oba ise ilk defa bu kadar çok saç boyası sattıklarını söyleyerek, "Kaliteye ve markaya çok bakıyorlar, inceliyorlar. Kapatıcı özelliği daha çok soruluyor. İlk başta boyanın kalitesine, akıp akmamasına dikkat ediyorlar. Nasıl boyayacağını biz tarif ediyoruz. İçeriğini tek tek anlatıyoruz. Doğal ürünlerimiz, bakım yağlarımızı, saçları daha canlı tutabilmesi için müşterimize tavsiye ediyoruz. Kuaförlerin kapanmasının ardından boya satışlarımızda mükemmel bir patlama oldu. Reyonlarımız boşalıyor. 2-3 güne bir tekrar dolduruyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNCE TEST YAPMASINI ÖNERİYORUM'

Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal ise saç boyası seçerken, boyarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Doç. Dr. Kartal, "Kişinin önce kuaförüne ulaşıp, nasıl bir ürün kullandığını ve markasının ne olduğunu öğrenmeye çalışması lazım. Kişinin saç boyama tecrübesi yoksa test yapmasını öneriyorum. Kendi kolu üzerine küçük bir bölgede test yapması gerekiyor. Test yaptıktan sonra eğer bir alerji gelişmezse, 2 gün sonra boyamasını öneriyorum. Alerjiye meyilli insanlar için üretilen ürünler dışında piyasada herkesin kullanabileceği ürünler de var" dedi.

SARIYI TERCİH EDENLERE UYARI

Doç. Dr. Kartal, koronovirüs salgını döneminde sarı saç rengini tercih edenlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Sarı rengine ulaşmak için normalde yoğun açıcı kullanmak gerekiyor. Bu pandemi döneminde sarı rengi kullanan kadınlar dip rengini tercih ederek, saçlarını boyayabilirler. Yani sarı ise, sarı-kahve rengi tonunda tek renk saçlarını boyayabilirler. En azından sarı ile uyumlu bir renk tonu olmuş olur. Kesinlikle açık renk saça bürünmeye çalışıp, bu dönemde ekstra sorun yaşamasınlar. Sarı rengi kullanan kişiler ten rengine, kendi saçına yakın; ama sarı ile uyuşabilecek bir tonu yaparlar. Bu dönemde de kadınlar evlerinde saçlarına o tonu uygulasınlar. Kişi ayrıca, kendi başına saçını boyamaya cesaret edemiyorsa ya da ona yardım edecek bir kişi yoksa en azından saçın görünen yerlerini, dip kısımlarını, saçını hangi yöne ayırıyorsa sadece o bölgeleri boyayarak, bir çözüm üretebilir" diye konuştu.