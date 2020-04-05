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Koronavirüs şarkısı, belediye araçlarından halka dinletildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde müzisyenler koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için moral şarkısı hazırladı.

05.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:36
Koronavirüs şarkısı, belediye araçlarından halka dinletildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde müzisyenler koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için moral şarkısı hazırladı. Şarkı, sokaklarda gezen belediye araçlarının hoparlöründen evinde kalan vatandaşlara dinletildi.

Keşan'da Romanlardan oluşan Çalgıcı Mektebi Grubu, Keşan Belediyesi'nin organizasyonunda ' Evreşe yolları dar' adlı türkünün sözlerini değiştirerek koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için moral şarkısı hazırladı. Şarkıya klipte çekilerek belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Klipte şehirde alınan tedbirler, müzisyenlerin enstrümanlarıyla şarkıyı çalması ve evden çıkmayanların çektiği kısa görüntülere yer verildi. Belediyenin hoparlörlü aracı da gün boyu cadde ve sokaklarda gezerek hazırlanan moral şarkısını vatandaşlara dinletti. Şarkıyı duyanlar da pencerelere çıkıp, el çırparak eşlik etti.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN YAPTIK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle halkın moralini yüksek tutmak amacıyla bu şarkının hazırlandığını belirterek, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu mesajlar salgınla mücadelede çok önemli. Çalgıcı grubumuz da evde kalanlara destek amacıyla bu şarkıyı seslendirdi ve bizde şarkıya klip yaptık. Bu çalışmayı farkındalık oluşturmak için yaptık. Hoparlörleri olan aracımız mahallelerde geziyor, vatandaşları evde kalmaları için uyarıyor ve şarkımızı dinletiyor. Çağrımızı yineliyoruz, evde kal Keşan" dedi.

Şarkının sözleri ise şöyle;

Koronavirüs geldi bize korku getirdi

Hiç korkma Keşan'ım,

Haydi Keşan evde kal

Keşan'ım evinde kal

Devletine güven, belediyene güven

Hiç korkma Keşan bitecek bu düzen

Haydi Keşan evde kal

Keşanım evinde kal

Sıklıkla elini 20 saniye yıka

Hiç korkma Keşan'ım, korona kalmaz orada

Haydi Keşan evde kal

Keşan'ım evinde kal

Devletin için milletin için

Sevdiğin için ailen için

Haydi Keşan evde kal

Keşan'ım evinde kal


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Evreşe, Keşan, Güncel
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