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Koronavirüs savaşçısı hemşireye doğum günü sürprizi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım bir aydır evine gitmeyen hemşireye doğum günü sürprizi yaptı.

11.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:47
Koronavirüs savaşçısı hemşireye doğum günü sürprizi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım  bir aydır evine gitmeyen hemşireye  doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Yıldırım, görevli hemşireye pasta göndererek ailesi ile birlikte görüntülü olarak buluşturdu ve hemşirenin doğum gününü kutladı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev başında olan ve koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir aydır ailesini görmeyen hemşire Fatma Nur Yılmaz'a doğum günü sürprizi yaptı.

Başkan Yıldırım'a sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında mesaj atan ve bir aydır kızını görmediğini ifade eden Soner Yılmaz, hemşire olan kızına doğum günü sürprizi yapmak için Başkan Yıldırım'dan destek istedi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da hastaneye ve babanın evine doğum günü pastası göndererek, bir aydır ailesini görmeyen Fatma Nur hemşireyi ailesi ile görüntülü olarak buluşturdu.

Arkadaşları tarafından hastanede bir odaya çağrılan Fatma Nur hemşire, karşısında doğum günü pastası ve video konferans yolu ile görüntülü olarak kendisini bekleyen ailesini görünce duygulu anlar yaşadı. Yapılan sürpriz karşısında bir hayli şaşıran Fatma Nur hemşire, bu sürprizden dolayı Başkan İsmet Yıldırım'a ve babasına teşekkür etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bütün gönlümüz her şeyimiz sizinle, belediye olarak, çalışan olarak. Tabi siz de çok cansiperane şekilde çalışıyorsunuz, bütün kuvvetinizle. Hepinizi tebrik ediyorum, Allah razı olsun. Bütün sağlık çalışanlarına, başta doktorlar, siz hemşireler ve hizmetli arkadaşlarımız olarak hepinizden Allah razı olsun. Bizim belediyedeki personelimizden Allah razı olsun. Onlar da lojistik olarak destek veriyorlar. Babanın bir ricası oldu. Seni göremiyormuş Soner Bey, iyi ki doğdun. Sana bir pasta gönderdik. Babanın da gönlünü yapmış olduk böylece. Nice mutlu yıllara" şeklinde konuştu.

Hemşire Fatma Nur Yılmaz ise, "Yaklaşık bir aydır evimden ayrı kalıyorum. Bugün doğum günüm olduğu için babam böyle bir şey organize etmiş belediye başkanımızla birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Görevimizin başındayız. Evde kalın, sağlıkla kalın" diye konuştu. Yapılan görüntülü görüşmenin ardından Fatma Nur Yılmaz, ellerini sallayarak mumları söndürdü ve pastasını kesti.


Kaynak: DHA

Etiketler: İsmet Yıldırım, Koronavirüs, Ümraniye, Güncel
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