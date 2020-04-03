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BBC

Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı

ABD Savunma Bakanlığı'na mektup yazarak Guam adasında koronavirüs karantinasına alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını isteyen ve "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" diyen Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alındı.

03.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:59

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili Thomas Modly gemi komutanının "muhakeme hatası" yaptığını savundu. 4 bin kişilik mürettebatın bulunduğu gemide belirtiliyor.

"MEKTUBU MEDYAYA SIZDIRDIĞI İÇİN GÖREVDEN ALINDI"

Modly, Crozier'in mektubunu medyaya sızdırdığı için görevinden alındığını belirterek "Donanmanın, hükümetin işini yapmadığı izlenimini uyandırdı. Bu doğru değil" dedi.

Gemide hastalık belirtisi göstermeyen personele, şimdiye kadar sadece donanma rıhtımına çıkma izin veriliyordu.

Bölge valisinin onayın ardından askerlerin şimdi, yerel halka temas etmemeleri koşuluyla adada karantina alınmasına karar verildi.

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NE OLMUŞTU?

Kaptan Crozier, Pentagon'a 30 Mart'ta gönderdiği mektubunda mürettebatın dar bir alanda yaşamak zorunda kalması nedeniyle personel arasındaki koronavirüs vakalarının hızla yayıldığını belirtmişti.

Crozier, hasta olmayan personelin gemiden çıkarılarak tecrit edilmesini istemişti.

Mektup daha sonra San Francisco Chronicle gazetesinde yayımlandı.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nun Demokrat üyeleri, "Crozier bariz şekilde emir-komuta zincirinin dışına çıkmıştır. Ama kritik bir zamanda görevden alınması askerlerimizin hayatını tehlikeye atabilecek ve filomuzun hazırlık durumunu riske sokabilecek istikrarsız bir durum yaratabilir" dedi.

Demokrat üyelerin açıklamasında "Komutanın kapsamlı bir soruşturma yapılmadan görevden alınması USS Theodore Roosevelt'teki büyüyen krizi çözmeyecek" denildi.

GEMİ KOMUTANININ YAZDIĞI MEKTUP

ABD basınında yer alan 4 sayfalık mektupta "Savaşta değiliz, ölmememiz gerekiyor" ifadelerini kullanan Crozier, "Hastalığın yayılması sürüyor ve hızlanıyor. Şimdi harekete geçmezsek, en değerli kaynaklarımıza, denizcilerimize gerekli şekilde bakmamış oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı
BBC

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