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Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı

Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden Türkiye'de alınan önlemler sonrasında Başkent'te bulvarlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.

22.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:05
Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı
ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden Türkiye'de alınan önlemler sonrasında Başkent'te bulvarlar, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadelede önlemler artarak devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda daha önce kapatılan iş yerlerine berberler ve kuaförlerde eklendi. Virüsün daha çok yaşlılar üzerinde etkili olması sebebi ile de dün akşam saatlerinde ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanlarında sokağa çıkmaları bakanlık tarafından kısıtlandı.
Alınan son önlemlerin ardından ise Başkent'in en işlek yerlerinden olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi ile ara sokaklarda araç ve insan trafiği yok denecek kadar azdı. Ayrıca iş verenler de alınan tedbirlere uyarak dükkanlarını kapalı tuttu.
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Koronavirüs sebebi ile Başkent’te sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

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Koronavirüs sebebi ile Başkent'te sokaklar boş kaldı
Etiketler : Genel

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