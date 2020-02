Koronavirüs sebebiyle "çevrimiçi ve maskeli" tanıtım

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi , yeni akıllı telefon serisi mi 10'u koronavirüs sebebiyle katılımcıların yer almadığı çevrimiçi yayın aracılığıyla duyurdu.ABD'li yayın kuruluşları CNBC ve The New York Times'in haberine göre, akıllı telefondan ev temizlik robotuna çeşitli alanlarda teknoloji üretimi yapan Çinli Xiaomi şirketi, 5G'ye uyumlu yeni akıllı telefon serisinde yer alan mi 10 ve mi 10 Pro modellerini Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirdiği etkinlikle tanıttı.Çin hükümetinin koronavirüsle ilgili önlemler kapsamında kitlesel etkinliklerin yapılmaması önerisi sebebiyle, şirket yeni akıllı telefon serisinin tanıtımına katılımcı davet etmedi ve tanıtımı çevrimiçi yayın aracılığıyla yaptı.Şirketin akıllı telefon alanında amiral gemisi olarak nitelendirilen mi 10 serisinin tanıtım etkinliğinde sahneye çıkan Xiaomi Üst Yöneticisi (CEO) Lei Jun, koronavirüs salgınına dikkati çekmek ve salgınla ilgili çalışmalara destek vermek amacıyla tanıtımı maskeyle gerçekleştirdi."En kısa sürede normal işlerimize geri dönmeliyiz"Lei Jun, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının hayatı etkileyebileceğini ancak salgın hastalıkların kendilerini yenemeyeceğini ifade etti.Çevrimiçi yayın aracılığıyla gerçekleştirdikleri tanıtım etkinliğinin çok özel olduğunu vurgulayan Lei Jun, "Koronavirüse yönelik yeterli korumayla birlikte, üretimi, araştırmayı ve geliştirmeyi sürdürmeliyiz. Mümkün olan en kısa sürede normal işlerimize geri dönmeliyiz. Bu nedenle mi 10 akıllı telefon serisinin tanıtım etkinliğini çevrimiçi olarak yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.Lei Jun, Vuhan'da 4 yıl yaşadığını ve şehirle ilgili duygularının çok derin olduğunu aktararak, "Vuhan mükemmel bir şehir. Şehrin cesur ve iyimser halkının koronavirüsle savaşabileceğine inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.Satışlar yüzde 30 düşecekDünyanın en büyük 4'üncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, uluslararası pazarlarda akıllı telefon satışlarını artırmasına rağmen Çin satışlarında meydana gelen düşüşü yeni serisiyle artırmayı amaçlıyor. mi 10 serisi, Çin'de özelliklere bağlı olarak 575 ve 860 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.Xiaomi, amiral gemisinin Avrupa tanıtımını ise şubat ayının sonunda Barselona'da düzenlenmesi beklenen fakat koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi'nde yapmayı planlıyordu. Şirketin Avrupa tanıtımıyla ilgili yeni bir duyuru yapması bekleniyor.Öte yandan, ABD merkezli pazar araştırma şirketi IDC'nin raporuna göre, hızla yayılan koronavirüs nedeniyle tüm akıllı telefon pazarının bu durumdan etkilenmesi ve 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre akıllı telefon satışlarında yüzde 30 düşüş yaşanması tahmin ediliyor.Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüs sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nü "acil durum" ilan etmiş, virüs salgınında can kaybı 1381'e, virüs bulaşan kişi sayısı 63 bine yükselmişti.