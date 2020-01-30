Koronavirüs sebebiyle Çin'de evlilik ve defin işlemleri yasaklandı

Pekin yönetimi koronavirüsün yayılmasını önüne geçebilmek için önlemlerini sıklaştırıyor. Çin'in başkenti Pekin'de yeni koronavirüs salgınının ürkütücü boyutlara ulaşması nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemlerine geçici olarak yasak getirildiği belirtildi.

EVLİLİK VE DEFİN İŞLEMLERİ YASAKLANDI

China News'in haberine göre çok sayıda kişiyi bir araya getirmeleri nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemleri geçici olarak yasaklandı.

BİN YILLIK ÖZEL GÜNDE EVLENEMEYECEKLER

Yasak nedeniyle Çinli çiftler, bin yılda bir geldiğini düşündükleri 02.02.2020 tarihinde dünya evine giremeyecek. Çok sayıda Çinli, bu tarihte evlenmeyi planlıyordu. Zira Çincede 2 Şubat 2020, "seni seviyorum, seni seviyorum" cümlesiyle aynı telaffuza sahip.

Pekin yönetimi, 25 Ocak'ta Çin Yeni Yılı için planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.