Koronavirüs sebebiyle Çin'de hava kirliliği yüzde 25 azaldı
Koronavirüs sebebiyle Çin'de hava kirliliği yüzde 25 azaldı. Ülkedeki santrallerde enerji üretimi yüzde 36 düştü, kömür kullanımı yüzde 29 oraında geriledi.
10.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:02
Koronavirüs (Corona virüsü) sebebiyle kapanan fabrikalar ve azalan sanayi üretimi sonrası Çin'deki karbon emisyon oranı şubat ayında yüzde 25 oranında azaldı.
Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air-CREA) yaptığı araştırmada tüm dünyada azalan endüstriyel üretim ve fosil yakıtların kullanımının düşmesi sebebiyle karbon salınımı açısından genel bir iyileşme yaşandığı, bunun Çin ve benzeri ülkelerde oldukça yüksek oranda görüldüğünü açıkladı.
Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air-CREA) yaptığı araştırmada tüm dünyada azalan endüstriyel üretim ve fosil yakıtların kullanımının düşmesi sebebiyle karbon salınımı açısından genel bir iyileşme yaşandığı, bunun Çin ve benzeri ülkelerde oldukça yüksek oranda görüldüğünü açıkladı.
Kaynak: Euronews.com
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya
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