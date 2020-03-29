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Koronavirüs sebebiyle evinden dışarı çıkmayan ailelere "Şefkatli eller" desteği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapmış olduğu sosyal çalışmalarla yüreklerde taht kuran Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan ailelere dağıttığı yüzlerce gıda paketleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.

29.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:05
Koronavirüs sebebiyle evinden dışarı çıkmayan ailelere
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapmış olduğu sosyal çalışmalarla yüreklerde taht kuran Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan ailelere dağıttığı yüzlerce gıda paketleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Yoksul ailelerin "Ayvalık'ın Fatma annesi" olarak isimlendirdiği Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde yürütülen gıda dağıtımlarında çok kısa bir sürede 500 ailenin yardımına koşulduğu öğrenildi. Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, "Malumunuz koronavirüs salgını sebebiyle birçok işyeri kapandı. Tabii ki haklı olarak tedbirli olmamız adına bunlar yapılıyor. Ancak bu virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde evlerinden dışarı çıkmayan mağdur ailelerimiz daha da mağdur oldu. Bizde maske, eldiven yada kolonya yerine, hayırseverlerimizin destekleriyle hazırlattığımız gıda paketlerini bu ailelere ulaştırarak tencerelerinin kaynamasını sağlamaya çalışıyoruz. Önceliğimiz bu" dedi.

Dünya genelindeki ülkelerin yanı sıra ülkemizi de derinden etkileyen Koronavirüs salgınına karşı yapılan 'Evde Kal' çağrılarına uyan yoksul ailelere yönelik başlattıkları kampanya kapsamında bugüne kadar 500 aileye gıda paketlerini ulaştırdıklarını anlatan Başkan Cavlı, "Bunun dışında ihtiyaç sahibi ailelerin binden fazla çocuğuna ayakkabı ve 40 ton da kömür dağıttık. Bu ailelerin sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra özellikle gıda taleplerine yönelik teminleri yaptığımız gibi, ayrıca hayırsever vatandaşlarımızın bize ulaştırdıkları eşya ve giyim eşyalarını da yine bu ailelere yönlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Fatma Cavlı, evlerini geçindirmeye çalışırken içinde bulunduğumuz süreçte evinden dışarı çıkamayan insanların ekonomik anlamda daha da kötü durumlara düşebileceğinden endişelendiğini vurgulayarak, zor duruma düşen yeni ailelere de ulaşabilmek için hayırseverlere kendilerine destek olmaları çağrısında da bulundu. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

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