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Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükselirken toplam vaka sayısı ise 244 bin 523'e ulaştı.

20.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:57

12 Aralık'ta Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya üzerinde toplam 160 bölgeye sıçrayan ölümcül salgında vaka sayısı 244 bin 523'e ulaşırken, toplam can kaybı ise 10 bin 30'a yükseldi. Öte yandan 86 bin 31 kişi ise tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

VİRÜSÜN KAYNAĞI ÇİN, İYİYE GİDİYOR

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa 'da can almaya devam ederken virüsün çıkış noktası olan Çin'de son 2 gündür vaka tespit edilmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2 gündür Çin anakarasında yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmediği belirtildi. Çin'de şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 248'e ulaştı. Öte yandan, Komisyon, 730 hastanın daha taburcu edildiğini, ülkede toplam taburcu edilen kişi sayısının 71 bin 150'ye ulaştığını açıkladı.

İTALYA'DAKİ CAN KAYBI ÇİN'İ GEÇTİ

İtalya 'da ölü sayısı virüsün ilk görüldüğü Çin'i geride bıraktı. İtalya'da koronavirüsten 3 bin 405 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı da 5 binden fazla artarak 35.713'ten 41.035'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 33 bin 190'a ulaştığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğunu belirtti. Borrelli, dün 4 bin 25 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 415 artışla 4 bin 440'a çıktığını bildirdi. Sivil savunma yetkilisi, virüsün bulaşmasının stabil olduğunu belirterek, iyileşmelerdeki artışa dikkati çekti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 427 kişi daha arttığını ve toplam sayının 3 bin 405'e yükseldiğini belirtti.

İRAN'DA ÖLÜMLER ARTIYOR

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 1284'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1046 artarak 18 bin 407'ye ulaştığı bilgisini verdi. Cihanpur, 5 bin 979 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

ÜLKEMİZDE CAN KAYBI 4'E, VAKA SAYISI 359'A

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi

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Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (5)
MEHMET:10 haneleri bekliyoruz
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ANALİZ:çin yalan söylüyor. ticari kayıp sonrası insanlığı hiçe saymaya başladı. avrupada durum kritik. Ülkemiz bu konuda en iyisi. Gerek bakanlar gerek sağlık çalışanları gerekse halkın büyük bölümü titiz ve dikkatli. Ayrıca sağlık tesislerini hastaneleri yenileyen , yetinmeyip şehir hastaneleri yaparak sağlık alanında büyük mesafe kaydeden hükümeti de tebrik ediyorum. Siyasi görüş farklı fakat kabul etmek lazım 90 lardaki hastane ve sağlık sistemi ile şu anda sadece yüzbinlerce ölü bizde olurdu.
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KAVGA YAPMAYIN MAÇ YAPIN:ülkemiz çok sağlam önlemler alıyor halkta bilinçli ne mutlu bu günleri görmek inşallah daha ilerlemeyecek bu illet.
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ASD:10. 031 oldu sürekli güncelleniyor.
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ŞEYH:milyonlara çıkar mı acaba
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