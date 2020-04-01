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Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti

İngiltere'nin başkentli Londra'da 1999 yılında kurulan İtalyan restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs salgınının yarattığı zorlu koşullar nedeniyle iflas etti.

01.04.2020 08:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:30

Merkezi İngiltere 'nin başkenti Londra 'da bulunan dünyaca ünlü İtalyan restoran zinciri Carluccio's iflas etti.

Restoran zincirinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı zorlu faaliyet şartları nedeniyle şirketin iflas ettiği bildirildi.

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YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ ÇALIŞIYORDU

21 yıl önce Londra'da İtalyan şef Antonio Carluccio tarafından kurulan Carluccio's'un bünyesinde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyordu.

Zincirin, iflasın ardından çalışanların üç ay boyunca İngiliz hükümeti tarafından maaşlarının yüzde 80'inin 2 bin 500 sterline kadar ödenmesini öngören hibe programından faydalanması bekleniyor.

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"DAHA ÖNCE ÖRNEĞİ GÖRÜLMEMİŞ DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Restoran zincirinin iflas sürecini yöneten FRP şirketinin ortaklarından Geoff Rowley ise, "Daha önce hiç örneği görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Konaklama ve ağırlama sektörünün koranavirüs nedeniyle karşılaştığı zorluklar ortada" ifadelerini kullandı.

Zincirin İngiltere ve İrlanda'da toplam 73 restoranı vardı.

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Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio’s, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Etiketler: İngiltere, Londra, Ekonomi, Güncel

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Restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
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Haberler ›› Ekonomi ››Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti - Ekonomi

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