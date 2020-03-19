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İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüste vaka sayısı 218 bine yükselirken, toplam can kaybı 8 bin 810 oldu. Ölümlerin en fazla yaşandığı ülkeler sırasıyla; Çin, İtalya, İran ve İspanya olurken İtalya'daki can kaybının Çin'e yaklaşması dikkat çekti.

19.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:44

12 Aralık'ta Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüste vaka sayısı 218 bine yükseldi. 8 bin 810 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül salgından, 84 bin 118 kişi ise tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

EN FAZLA ÖLÜM ÇİN'DE

Salgının ana kaynağı olan Çin'de, 81 bin 138 kişi koronavirüse yakalanırken 3 bin 249 kişi ise hayatını kaybetti. 70 bin 526 kişi ise ölümcül virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.

İTALYA KABUSU YAŞIYOR

Çin'den sonra en fazla ölümün yaşandığı ülke ise İtalya oldu. Virüs sebebiyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede 2 bin 978 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka ise 35 bin 713 oldu. Virüsün ana kaynağı Çin'de, bugün henüz vakaya rastlanmazken İtalya'da dün 435 kişinin hayatını kaybetmesi ise dikkat çeken husus oldu.

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KOMŞUDA VİRÜS DURDURULAMIYOR

Koronavirüsün etkisini en fazla gösterdiği ülkelerden biri de komşumuz İran oldu. 17 bin 361 vakanın görüldüğü İran'da bin 135 kişi ise hayatını kaybetti.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 638'E YÜKSELDİ

Avrupa'da İtalya'dan sonra virüsün en fazla etkisini gösterdiği ülke İspanya oldu. Vaka sayısı 14 bin 769'a yükselirken 638 kişi hayatını kaybetti.

ÜLKEMİZDE VAKA SAYISI 191'E, ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Dün gece, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 61 yaşında olduğunu belirten Bakan Koca, vaka sayısının iki katına çıkarak 191'e ulaştığını söyledi.

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İtalya’daki can kaybı Çin’e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu

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Avrupa ülkesi İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İtalya, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (1)
ADİNİZİ YAZİNİZ:Allah bu çinin cezasini versin InsAllah
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