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"Koronavirüs sessizliği"

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından kentlerdeki meydanlar ve işlek caddeler boş kaldı.

29.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:03
Kocaeli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından kentlerdeki meydanlar ve işlek caddeler boş kaldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
’Koronavirüs sessizliği’

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Güncel

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"Koronavirüs sessizliği"

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