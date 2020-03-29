"Koronavirüs sessizliği"
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından kentlerdeki meydanlar ve işlek caddeler boş kaldı.
29.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:03
Kocaeli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından kentlerdeki meydanlar ve işlek caddeler boş kaldı.
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Kaynak: AA