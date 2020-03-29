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"Koronavirüs sessizliği" (2)

Kocaeli ve Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından kentlerdeki meydanlar ve işlek caddeler boş kaldı.

29.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:45
Kocaeli ve Sakarya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından kentlerdeki meydanlar ve işlek caddeler boş kaldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Evde Kal Türkiye " çağrısına uyan vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği, market alışverişi haricinde dışarıya çıkmadığı görüldü.
Kentin simgelerinden tarihi Fevziye Camisi'nin parkı ve Kent Meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" ve Fethiye Caddesi en sakin günlerinden birini yaşadı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
’Koronavirüs sessizliği’ (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Kocaeli, Türkiye, İzmit, Güncel

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"Koronavirüs sessizliği" (2)

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