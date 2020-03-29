"Koronavirüs sessizliği" (2)
Belediye kamerasından yansıyan boş sokak görüntüleri ERZURUM - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.
29.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:35
Belediye kamerasından yansıyan boş sokak görüntüleri ERZURUM - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı. (2)
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Kaynak: AA
Etiketler: Güncel