’Koronavirüs sessizliği’ - KAYSERİ/DENİZLİ/ERZURUM/BODRUM/KONYA

Kayseri , Denizli , Erzurum , Bodrum ve Konya 'daki belediye kameralarından boş sokak görüntüleri KAYSERİ/DENİZLİ/ERZURUM/BODRUM/KONYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu sokaklar boş kaldı.

Kaynak: AA