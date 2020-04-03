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Koronavirüs Siyaseti de vurdu

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Mart ayının siyaset gündemi belirlendi.

03.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:00
Koronavirüs Siyaseti de vurdu
Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Mart ayının siyaset gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, Koronavirüs 'ün Türkiye'ye geldiği Mart ayında medyada en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu.
MTM yaptığı araştırmaya göre Mart ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı konuştu. Koronavirüsün Türkiye'ye ulaştığı Mart ayında salgın sayısının artması da OHAL ilan edilip edilmeyeceği sorularını da beraberinde getirdi. Kanal İstanbul projesi ve Milli dayanışma kampanyası da diğer gündem başlıkları arasında yerini aldı.
EN ÇOK DR FAHRETTİN KOCA KONUŞULDU
Uzun süredir dünya gündeminde yer alan ve global bir salgın haline gelen koronavirüs Türkiye'ye de ulaştı. Türkiye aldığı yoğun koronavirüs önlemlerinin ardından 11 Mart'ta ilk vaka ile karşılaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle beraber vatandaşlar ay boyunca yapılacak resmi açıklamalara kenetlendi ve gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Koronavirüs salgını sırasında yaptığı basın toplantıları ve müdahalelerle adından sıkça söz ettiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, medyada 191 bin 189 habere yansıyarak siyaset gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.
OHAL İLAN EDİLECEK Mİ?
Global bir sorun haline gelen Koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülke OHAL ilan etmiş durumda. Türkiye'de ise Mart ayı boyunca OHAL ilan edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Koronavirüsünde vaka ve ölüm sayıları artarken hükümet de bir dizi önlem almaya devam etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalar için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi de bu önlemler arasında yerini aldı. Sokağa çıkma yasağı tartışmaları ay boyunca sürerken Sağlık Bakanı'ndan "Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin" açıklaması geldi. Ay boyunca medyada 33 bin 6 habere yansıyan OHAL, Mart ayı siyaset gündeminin başlıca konuları arasında yer aldı.
KANAL İSTANBUL İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale 26 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Gündemden düşmeyen Kanal İstanbul Projesi, Mart ayında da 6 bin 451 habere yansıyarak en çok konuşulan siyasi gündem konuları arasında yerini aldı.
"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli ailelere ilave destek olmak amacıyla milli dayanışma kampanyasının başlatıldığını duyurdu. "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya bağış için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım hesapları açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya birçok siyasi ve iş adamından da destek geldi. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile Mart ayının son günlerinde başlatılan milli dayanışma kampanyası, kısa bir süre içerisinde 5 bin 694 habere yansıyarak en çok konuşulan siyasi gündem konularından olmayı başardı.
(İHA)
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Kaynak: İHA

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