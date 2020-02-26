Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı

Yeni tip corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre dünya genelinde 81 bini aşkın kişi yakalanmış durumda. Ölü sayısı da 2 bin 770'a yükseldi.

KORONAVİRÜS SON 24 SAATTE 7 ÜLKEYE SIÇRADI

Dünyada 2 bin 770 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs; Brezilya, Pakistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Gürcistan, Cezayir ve Norveç'te tespit edildi.

VİRÜS ÇİN DIŞINDA 40'A YAKIN ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "Koronavirüsün dünyadaki seyri"ne ilişkin yaptığı açıklamada, Vuhan ve Hubey merkezli salgının her geçen gün yayıldığını ve Çin dışında 40'a yakın ülkede görüldüğünü ifade etmişti.

DÜNYADA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 770'E YÜKSELDİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya geneline hızla yayılmıştı. Koronavirüs Çin'den sonra Avrupa dahil bir çok ülkede görüldü. Bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, 2 bin 770 kişi ise yaşamını yitirdi.

NORVEÇ'TE ÇİN'DEN DÖNEN KİŞİDE VİRÜSE RASTLANDI

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Virüs tespit edilen hastanın test sonucunun pozitif çıktığı ve evde izole edildiği belirtildi. FHI Direktörü Line Vold basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kişi salgının başladığı Çin bölgesinden döndükten sonra test edildi" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN'DA İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Tikaradze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydederek, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Kovid-19 taşıdığı tespit edildi." dedi.

KUZEY MAKEDONYA'DA DA VİRÜS GÖRÜLDÜ

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan bir kadında virüsü tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi. "Paniğe gerek yok" diyen Filipçe, virüs tespit edilen kişinin, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getirdi. Filipçe, hastanın İtalya'da tedavi gördüğünü ancak orada korona virüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını belirtti. Filipçe, virüs tespit edilen hastayla eden diğer kişilerin de 14 gün karantinada tutulacağını aktardı.



