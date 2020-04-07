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Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak

Virüsün gıdada aksamaya neden olmaması için özel paket hazırlandı. Takip masalarıyla talep anlık izleniyor. Fiyat ve arzda sıkıntı olan ürüne ihraç sınırlaması getiriliyor. Mevsimlik işçilerle ilgili önlemler alınıyor.

07.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:13
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak

Türkiye , koronovirüs salgını nedeniyle tarım ürünleri ve gıdada üretimin olumsuz etkilenmemesi, süreçte aksama yaşanmaması için özel bir paket hazırladı. Her bakanlık önlemini aldı. İç tüketimi anlık takip etmek için takip masaları kuruldu. Böylece, iç piyasanın talepleri önceden öngörülebiliyor. Türkiye'de gereksinim olan ürünlerin ihracı anında kısıtlanıyor. Bunun son örneği limon oldu.

MEVSİMLİĞE ÖNLEM

Tarım ürünlerinin ekim, dikim ve toplanmasında mevsimlik işçilerin çalıştırılması, bunların taşınmalarından çalışma koşullarına kadar her türlü önlemler ilgili bakanlıklar tarafından çalışılıyor. Bunlar arka arkaya devreye sokulacak. Şu aşamada kiraz, soğan, patates gibi ürünlerin hasadı geldiği için öncelik buralara işçi sağlanmasına yönelik olacak.

VETERİNERLER SAHADA

Ürün ekiminin sağlıklı yapılması için illere çiftçilerin tohum, gübre, tarım ilacı gibi tüm girdilerini sorunsuz temin etmeleri sağlanıyor. Hayvan sağlığı için tüm veterinerler sahaya indi. Sağlık personeli gibi izinsiz çalışıyorlar. Hayvanların, aşı, küpeleme, sağlık kontrolleri, hastalık tedavileri gibi işlemler aksatılmadan yürütülüyor.

LİMON İHRACATI İZNE BAĞLANDI

Son dönemde bağışıklık sistemini güçlendirdiği için limon talebi adeta patladı. Türkiye yıllık yaklaşık 1 milyon ton limon üretiyor. Bunun 500 bini iç piyasada tüketiliyordu. Salgından sonra ise talepte büyük bir artış oldu. Bu nedenle ihracata izin koşulu getirildi. Portakal ve greyfurt gibi ürünlerde ise böyle bir artış gözlenmedi.

FIRSATÇIYA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Salgın fırsatçılarına izin vermemek için denetim elemanları izinsiz çalışıyor. Fahiş fiyat ve sağlıksız ürünlerin üretilmesine ve satılmasına engel olunuyor. Ayrıca stokçular yakından takip ediliyor. (Sabah)

Etiketler: Türkiye, Ekonomi, Güncel
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