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Koronavirüs Sonrası Normal Hayata Ne Zaman Döneceğiz?

Kısa sürede dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almayı başaran Koronavirüse karşı normal hayata ne zaman geri döneceğimiz tartışma konusu.

16.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:53
Koronavirüs Sonrası Normal Hayata Ne Zaman Döneceğiz?

Kısa sürede dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almayı başaran Koronavirüse karşı normal hayata ne zaman geri döneceğimiz tartışma konusu. Bazı uzmanlar 2020'yi unutmamızı söylüyorken bazıları da yaz aylarına kadar umut vadeden gelişmeler yaşanabileceğini belirtiyor. Peki, koronavirüs sonrası normal hayata dönüş ne zaman olacak?


Koronavirüs sonrası normal hayata dönüş Haziran'da mı?


Onsekiz Mart Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener vaka sayısındaki artış hızının yavaşladığını ve bunun koronavirüse karşı normal hayata dönüşün yakın olabileceğini söylüyor. Hatta Şener'e göre enfeksiyon zinciri kırıldı ve Haziran ayında normal hayata dönebiliriz.


"Bana göre virüs bir anda kaybolacak ve Haziran ayında rahatlayacağımızı düşünüyorum. Entübe ve yoğun bakım hasta sayımız azalıyor. Yatan hasta sayımız azalıyor. İyileşen hasta sayımızın da artmasıyla Türkiye'de enfeksiyon zinciri kırıldı."


Türkiye'de enfeksiyon zinciri kırıldı mı?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın filyasyon tedavisine ilişkin açıklamalarına da değinen Doç. Dr. Şener filyasyon ile enfeksiyon zincirini kurmanın mümkün olduğunu ve pratikte hiçbir ülke bunu gerçekleştriemediğini aktardı. Ayrıca Şener'e göre Koronavirüsün bir hayat gerçeği olduğu ve grip gibi bir hastalığa dönüştüğünü unutmamak lazım.


"Koronavirüsü gribin bir benzeri olarak düşünün. Bu virüsle yaşamaya alışmamız lazım. Dolayısıyla Kasım ayından itibaren normal grip için nasıl hazırlanıyorsak koronavirüs için de o şekilde hazırlanmamız lazım"


Koronavirüsten korunmak için alınması gereken tedbirler


Günlük hayatta sık sık kullandığımız eşyaların alkollü mendille temizlenmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr Şener, elimizin sürekli değdiği direksiyon, telefon, paket yiyecekler gibi eşyaların temizliğine dikkat çekti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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