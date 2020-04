KORONAVİRÜS SONRASI SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN YEŞİLAY'A BAŞVURULAR ARTTI

Kaynak: DHA

KORONAVİRÜSE karşı uzmanlar sık sık temizlik kadar sigarayı bırakma uyarısında da bulunuyor. Bu dönemde Yeşilay 'a sigara bırakmak isteyerek başvuranların sayısı artıyor. Günde 500-600 kişi Yeşilay'ın çağrı merkezini arayarak, bu konuda destek istiyor.Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, "Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz, onlara yol gösteriyoruz, adımları anlatıyoruz. Çünkü bu adım adım gerçekleşecek bir şeydir. Daha sonra eğer gerekli görürsek de psikoterapiye yine yönlendiriyoruz. Bütün bu hizmetleri online olarak yapıyoruz."dedi.Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, en başta ellerimiz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmamız gerektiği vurgusunu yaparak, "Hepimiz sigaranın insan bedenine olan zararlarını biliyoruz. Vücudumuzun birçok organına olan zararlarını biliyoruz. Ama içinde bulunduğumuz süreç içerisinde daha ön plana çıkan bir organımız var. Hepimizin çok korumak zorunda olduğu bir organımız var. O da akciğerlerimiz. Kurallardan bahsediyoruz, elimizi yıkayalım, dışarı çıkmayalım, evde kalalım, mesafeye dikkat edelim, bunlar çok çok önemli. Ancak unutmamamız gereken, hatırlamamız gereken çok önemli bir şey daha var. Ellerimizi temiz tuttuğumuz kadar akciğerlerimizi de temiz tutmak zorundayız" dedi."SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ NASIL BİR YARDIM İSTİYORLARSA BU KONUDA BİZ DESTEK VERİYORUZ"Öztürk, sigara bırakma konusunda verdikleri hizmetler konusunda şunları söyledi:"Bu süreç tabii daha önemli bizim açımızdan farkındalık oluşturma çalışmalarımızı artırdık. Bizim bağımlılıklarla mücadelede tütün de özellikle ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğu için tütüne yönelik de çalışmalarımız fazlaydı. Ancak bu son dönemde gelen bilgiler, salgının ilk etkili olduğu Çin'den daha sonra Avrupa'dan ve bizim ülkemizdeki bilim insanlarının verdiği bilgiler kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dediğimiz hastalığa olan kişilerin gerçekten bu süreci çok sıkıntılı yaşadıkları. Bu hastalıkla ilintili tek bir madde biliyoruz biz; tütün ve tütün ürünleri yani sigara. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmekle yetinmiyoruz, kamu spotlarımızla, sosyal medyadan verdiğimiz mesajlarla aynı zamanda Yeşilay'ın Yeşilay Danışmanlık Merkezi ismini verdiğimiz şu anda 41 tane aktif merkezi var. Bu merkezlerde tüm bağımlılıklarla mücadelede insanımıza tamamen ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Bu dönemde de bu danışmanlığı dönemin özelliğine özgü daha çok sigaraya yönelik talepler fazla olduğu için bu alana doğru yoğunlaştık. Tabi ki hepimiz gibi bizler de evden çalışıyoruz. İnsanlarımız bizim hattımızı arayarak, çağrı merkezimizi arayarak bize ulaşabilirler, '444 79 75' bizim çağrı numaramızdır. Burada Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde görev yapan arkadaşlar bu hatlara cevap veriyorlar ve sizleri yönlendiriyorlar. Özellikle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız nasıl bir yardım istiyorlarsa bu konuda biz destek veriyoruz, onlara yol gösteriyoruz, adımları anlatıyoruz. Çünkü bu adım adım gerçekleşecek bir şeydir. Daha sonra eğer gerekli görürsek de psikoterapiye yine yönlendiriyoruz. Bütün bu hizmetleri online olarak yapıyoruz""HER GÜN NEREDEYSE 500-600'ÜN ÜZERİNDE TELEFON GELİYOR"Mücahit Öztürk, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından sigara bırakmak için Yeşilay'a yapılan başvuruların sayısı konusunda ise şöyle konuştu:"Bu konuda telefon hattımıza gelen başvuruların önemli bir kısmı sigarayla ilgili olmaya başladı. Yani bizim aslında uyuşturucu madde teknoloji bağımlılığı, alkol, kumar gibi diğer alanlarda da çalışmalarımız var. Bütün baktığımızda sigara ile ilgili bize çok azdı normalde ama koronavirüs olayından sonra, bizim de sahaya çıkıp Yeşilay'ın mesajlarını vermemizden sonra şu anda neredeyse yüzde 90'nın üzerinde insanımız sigara ile ilgili bize başvuruyor ve bizden destek istiyorlar, kendilerine sigarayı bırakma konusunda psikososyal destek vermemizi istiyorlar. Bizim çağrı merkezimize şu anda her gün neredeyse 500-600'ün üzerinde telefon geliyor. Biz bunların daha da artacağını biliyoruz. Bunlara yönelik de şu anda altyapı çalışmamızı bitirdik. Birkaç gün içerisinde bu telefonların hepsine teker teker sağlıklı bir şekilde dönüp hizmet vermeye başlayacağız.""BUNUNLA BİRLİKTE HAVA ALIYORUZ"Sigarayı bırakma konusunda bazı vatandaşlar şunları söyledi:Ramiz Demiz; "Evden dışarı çıkınca hava almaya, bununla birlikte hava alıyoruz. Bırakma taraftarıyız. Bunu kendi iradenle bırakacaksın, 'bıraktım' diyeceksin, bırakacaksın. Ben daha önce bıraktım. 3 gündür evden çıkmıyorum, yine çıkmayacaktım ama bankaya gidiyorum."Neriman İlhan; "Sigara sadece koronavirüs için değil her şey için zararlı. Akciğerlerimizi, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Koronayı beklemeden bırakmak gerekiyor."Songül Yılmaz; "Bence bu sigarayı bırakmak için güzel bir neden olabilir. Çünkü sigara neden oluyormuş, sigarayı bırakmak isteyenler de bunu ciddiye alıp bırakabilirler."Funda Er Akpınar; "Keşke olsaydı, yok. Çok da korkmuyorum. Her zamanki felsefem şu; korktuğun başına muhakkak geliyor. Tedbiri alıyoruz takdiri Allah'tan. Sigarayı bırakmak gibi bir niyetim yok.