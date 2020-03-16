Koronavirüs sonrası tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Koronavirüs sonrası tulum siparişlerine yetişemiyorlar Yıllık 200 bin sipariş alan işletme şimdi aylık 1 milyon sipariş alıyor Lamine tulum üretiminde talep patlaması yaşanıyor Adıyaman'da ki tekstil atölyesinde üretilen lamine tulumlar korona virüsüyle yok satıyor.
16.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:31
Koronavirüs sonrası tulum siparişlerine yetişemiyorlarYıllık 200 bin sipariş alan işletme şimdi aylık 1 milyon sipariş alıyorLamine tulum üretiminde talep patlaması yaşanıyor
ADIYAMAN - Adıyaman 'da ki tekstil atölyesinde üretilen lamine tulumlar korona virüsüyle yok satıyor. Yıllık 200 bin olan sipariş miktarı aylık 1 milyonu aştı. Adıyaman kent merkezinde kesim işletmesi, Samsat ilçesinde ise atölyesi bulunan İşadamı Mehmet Halit Turgut, Türkiye ve Dünyaya lamine tulum yetiştiremiyor. Korona virüsünün çıkmasıyla birlikte talep patlaması yaşanan lamine tulumlar, hastane ve belediyelerin yanı sıra özel kuruluşlar da talepte bulunuyor.Daha önce dünya ülkelerinin Çin'den tedarik ettiği lamine ve laminesiz tulumlar için şimdi gözler Türkiye'ye çevrildi. Çin'de ortaya çıkan korona virüsü sonrasında İsrail'den 500 bin, Kanada'dan 300 bin, Kuveyt'ten 300 bin adet lamine tulum sipariş edildi. Türkiye'de korona virüsüne rastlanılması üzerine işletme sadece iç piyasaya ürün üretiyor.İşletme işçi sayısını arttırarak, çalışma saatlerini çift vardiyaya çıkarttı. Aylık 200 bin adet tulum diken işletme taleplere yetişemiyor. Geçen yıl toplam 200 bin sipariş alan işletme son bir ayda 1 milyonu aştı. Tulumların fiyatlarının 3,5-4,5 Dolar arasında satıldığınıİş adamı Mehmet Halit Turgut, siparişlerde talep patlaması yaşandığını dile getirerek, "Geçen yılki siparişimiz yıllık 200 bin adet iken, şuanda aylık 1 milyon adete ulaştı. Yetiştirmeye çalışıyoruz yetişemiyoruz. Türkiye'de de bu virüsün çıkmasıyla üretimde tamamen Türkiye'ye odaklandık. Şuanda aylık 200 bine yakın üretim yapıyoruz.Taleplerin patlaması bizi bir yandan sevindirdi bir yandan üzdü. Böyle bir hastalık için yapmamız bizi üzüyor ama dünya döndükçe bizde ticaretimizi yapmak durumdayız.Gecen haftaya kadar yaklaşık 500 bin adet Çin'e yolladık. Şuan İsrail'den 500 bin adet, Kanada'dan 300 bin adet, Kuveyt'ten 300 bin adet sipariş geldi. Şuanda Türkiye'de çıkan virüsten dolayı iç piyasaya döndük" dedi.Dünya'nın bir çok ülkesinin Türkiye'ye yöneldiğini kaydeden Turgut, "Bu ürün daha önceden Çin'den geliyordu. Dünyanın her yerine çok ucuz fiyata Çin'den satılıyordu. Çin üretimi durdurduğu için şuanda gözler Türkiye'ye çevrildi. Ülkemizde işçilik ve tekstil olayında daha iyi olduğumuz için Dünya'nın bütün ülkeleri Türkiye'ye yoğunlaştı" ifadelerini kullandı.
ADIYAMAN - Adıyaman 'da ki tekstil atölyesinde üretilen lamine tulumlar korona virüsüyle yok satıyor. Yıllık 200 bin olan sipariş miktarı aylık 1 milyonu aştı. Adıyaman kent merkezinde kesim işletmesi, Samsat ilçesinde ise atölyesi bulunan İşadamı Mehmet Halit Turgut, Türkiye ve Dünyaya lamine tulum yetiştiremiyor. Korona virüsünün çıkmasıyla birlikte talep patlaması yaşanan lamine tulumlar, hastane ve belediyelerin yanı sıra özel kuruluşlar da talepte bulunuyor.Daha önce dünya ülkelerinin Çin'den tedarik ettiği lamine ve laminesiz tulumlar için şimdi gözler Türkiye'ye çevrildi. Çin'de ortaya çıkan korona virüsü sonrasında İsrail'den 500 bin, Kanada'dan 300 bin, Kuveyt'ten 300 bin adet lamine tulum sipariş edildi. Türkiye'de korona virüsüne rastlanılması üzerine işletme sadece iç piyasaya ürün üretiyor.İşletme işçi sayısını arttırarak, çalışma saatlerini çift vardiyaya çıkarttı. Aylık 200 bin adet tulum diken işletme taleplere yetişemiyor. Geçen yıl toplam 200 bin sipariş alan işletme son bir ayda 1 milyonu aştı. Tulumların fiyatlarının 3,5-4,5 Dolar arasında satıldığınıİş adamı Mehmet Halit Turgut, siparişlerde talep patlaması yaşandığını dile getirerek, "Geçen yılki siparişimiz yıllık 200 bin adet iken, şuanda aylık 1 milyon adete ulaştı. Yetiştirmeye çalışıyoruz yetişemiyoruz. Türkiye'de de bu virüsün çıkmasıyla üretimde tamamen Türkiye'ye odaklandık. Şuanda aylık 200 bine yakın üretim yapıyoruz.Taleplerin patlaması bizi bir yandan sevindirdi bir yandan üzdü. Böyle bir hastalık için yapmamız bizi üzüyor ama dünya döndükçe bizde ticaretimizi yapmak durumdayız.Gecen haftaya kadar yaklaşık 500 bin adet Çin'e yolladık. Şuan İsrail'den 500 bin adet, Kanada'dan 300 bin adet, Kuveyt'ten 300 bin adet sipariş geldi. Şuanda Türkiye'de çıkan virüsten dolayı iç piyasaya döndük" dedi.Dünya'nın bir çok ülkesinin Türkiye'ye yöneldiğini kaydeden Turgut, "Bu ürün daha önceden Çin'den geliyordu. Dünyanın her yerine çok ucuz fiyata Çin'den satılıyordu. Çin üretimi durdurduğu için şuanda gözler Türkiye'ye çevrildi. Ülkemizde işçilik ve tekstil olayında daha iyi olduğumuz için Dünya'nın bütün ülkeleri Türkiye'ye yoğunlaştı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Koronavirüs sonrası tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Adıyaman, Türkiye, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Ekonomi
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ekonomi
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Ekonomi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ekonomi
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Ekonomi
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ekonomi
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu