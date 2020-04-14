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'Koronavirüs sonrası turizmde talepler değişecek'

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, koronavirüs salgınının sona ermesiyle turizmde talep eğilimlerinin değişeceğini söyledi.

14.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:32
'Koronavirüs sonrası turizmde talepler değişecek'

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, koronavirüs salgınının sona ermesiyle turizmde talep eğilimlerinin değişeceğini söyledi. Yağcı, "Misafir; sağlık, güvenlik ve kaliteli hizmet ekseninde yeterli gördüğü destinasyonlara ve konaklama işletmelerine yönelecektir. Antalya olarak bu üç unsuru karşılayan en önemli varış noktalarının başında geliyoruz" dedi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, koronavirüs salgınının sona ermesinden sonra turizm talep eğilimlerinin de değişim göstereceğini açıkladı. Küresel seviyede oluşan salgının tüm dünyada sosyal ve ekonomik değişimi de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Yağcı, "Türkiye turizm sektörü, rakipleriyle kıyaslandığında krizler konusunda son derece deneyimli. Hızlı reaksiyon gösterebiliyor. Bu olumsuz süreçte de kamu ile geliştirdiğimiz ortak mekanizma sayesinde hızla kararlar alınarak yürürlüğe konuldu. Ayrıca, iletişimi en üst seviyede yürütmeyi sürdürüyoruz" dedi.

TURİSTİK TALEPLERDE YENİ EĞİLİMLER

Küresel salgınla birlikte hijyen, uluslararası düzeyde toplumsal yaşam biçiminin önem kazanacağını dile getiren Erkan Yağcı, "Turistik talepleri de etkilemesini beklediğimiz bu eğilimi destekleyecek uygulamaların, destinasyonlar ve konaklama işletmelerinin sağlaması yönünde çalışmalar yapılması ve bunun pazarlama faaliyetlerinde öncelikle kullanılması gerekecektir. Bu yönde Türkiye Otelciler Federasyonu ile beraber paydaşlarımızla uygulama önerilerine yönelik çalışmalara başladık" dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM ODAKLI TEMALAR

Anadolu'nun tarih boyunca sağlık ve temizlik konusunda üstünlükleri olan bir coğrafya olduğunu belirten Yağcı, Türkiye'nin sağlık altyapısı güçlü bir ülke olduğunu da vurguladı. Bu değerlerin, yeni sürecin turizm teması olarak kullanılmasının fayda sağlayacağını kaydeden Yağcı, "Bu güne kadar sağlamış olduğumuz üstün kalitede hizmet anlayışımızı, bu sürecin sonunda daha da geliştirmiş olarak devam etmeye odaklanarak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Sağlıklı yaşam biçimini destekleyecek, sağlıklı beslenme, spor faaliyetleri gibi yan ürünlerin de işletmelerimiz içinde daha öne çıkartılması, pazarlamada kullanılması, talep canlanmasında etken olacaktır" diye konuştu.

HİÇBİR KRİZ KALICI DEĞİL

Hiçbir krizin kalıcı olmadığını ifade eden Yağcı, "Krizlere sebep olan nedenleri iyi okuyarak, süreci takip ederek, tekrar konuklarımızla, acentelerle, tur operatörleri ve medya ile iletişimimizi bu dönemde daha da güçlü ve iletişim kanallarını aktif olarak kullanmaya devam etmeliyiz. Özellikle bizlerde konaklamış ve tekrar müşterilerimize, vereceğimiz hizmetler ve destinasyon tanıtımını içeren bilgilendirmeler yapılmalı. İletişim bu sürecin en önemli bileşenidir" dedi.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HİZMETTE ANTALYA İLK SIRADA

Tatilin temel ihtiyaç olarak görüldüğünü de söyleyen Erkan Yağcı, "Bu temel ihtiyacın karşılanmasında misafir, sağlık, güvenlik ve kaliteli hizmet ekseninde yeterli gördüğü destinasyonlara ve konaklama işletmelerine yönelecektir. Antalya olarak bu üç unsuru karşılayan en önemli varış noktalarının başında geliyoruz. Antalya'nın bu güçlü özelliğini tüm platformlarda hep beraber kullanmalıyız, kullanacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Antalya, Güncel
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