Koronavirüs sonrası Türkiye büyümeyi sürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye 'de bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren büyümenin artmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,5'e ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com