Koronavirüs sonrası Türkiye büyümeyi sürecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren büyümenin artmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,5'e ulaşılmasının beklendiğini söyledi.
06.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:16
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye 'de bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren büyümenin artmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,5'e ulaşılmasının beklendiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com